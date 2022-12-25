Борис Михайлов: «Овечкин – великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что он гордость России»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Борис Михайлов Виннипег Хоккей

Борис Михайлов высказался по поводу 802 голов Александра Овечкина в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпионат также считает логичным, что хоккеисты «Виннипега» в полном составе поздравили форварда «Вашингтона» со вторым местом в списке снайперов НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Джетс» и обогнал Горди Хоу по голам.

«Для меня было бы неожиданностью, если бы игроки «Виннипега» не поздравили Овечкина. Они же прекрасно понимают, что Саша – великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что Овечкин – гордость России.

Там ценятся все рекорды – это знак уважения как к спортсмену и человеку. Все правильно – так и должно быть», – сказал Михайлов.

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3 комментария

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Кеша
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Михайлов сам легенда мирового уровня ! Недюжиной силы человек , отрабатывал и спереди и сзади . Сколько его колотили на пятаке , только он один знает . Не могу не упомянуть , как болельщик Динамо , что и Александр Мальцев , человек с выдающейся хоккейной биографией и достижениями , универсальный игрок , играл несколько матчей в одной тройке с Михайловым и Петровым . Последний из великой тройки Михайлов , Петров, Харламов . Уважаемый Борис Петрович , спасибо , за Вашу преданность хоккею
, спасибо , что радовали миллионы болельщиков нашей страны своей выдающейся игрой и хочу пожелать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни !
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Mechel**
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Почему гордость российского спорта молчит про СВО?? Где хотя бы слова поддержки и одобрения? И куда пропала его организация Putin Team??
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corazón blanco
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Безусловно, живая легенда мирового хоккея, пишет историю на наших глазах.
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