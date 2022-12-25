Борис Михайлов: «Овечкин – великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что он гордость России»
Борис Михайлов высказался по поводу 802 голов Александра Овечкина в НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпионат также считает логичным, что хоккеисты «Виннипега» в полном составе поздравили форварда «Вашингтона» со вторым местом в списке снайперов НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Джетс» и обогнал Горди Хоу по голам.
«Для меня было бы неожиданностью, если бы игроки «Виннипега» не поздравили Овечкина. Они же прекрасно понимают, что Саша – великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что Овечкин – гордость России.
Там ценятся все рекорды – это знак уважения как к спортсмену и человеку. Все правильно – так и должно быть», – сказал Михайлов.
, спасибо , что радовали миллионы болельщиков нашей страны своей выдающейся игрой и хочу пожелать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни !