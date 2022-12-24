Марат Хуснутдинов: «Я настоящий фанат кино! Самые классные фильмы, которые я смотрел, – «Интерстеллар», «Достать ножи» и «Джентльмены»

Теги СКА КХЛ Марат Хуснутдинов Хоккей

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов назвал свои любимые фильмы. 

– Что помогает отвлечься от хоккея, когда это необходимо? Музыка, кино, хобби?

– Кино, я настоящий фанат кино! Люблю смотреть самые разные фильмы, вне зависимости от жанра. И фэнтези, и детективы, и комедии, и ужасы.

Если говорить о самых классных фильмах, которые я смотрел, то назову топ-3: «Интерстеллар», «Достать ножи» и «Джентльмены», – сказал Хуснутдинов.

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5 комментариев

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Booligan
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Мушкетеров посмотри обязательно
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Rodgeras
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Ответ Алексей Белоус
https://www.sports.ru/hockey/1114507829-s-detstva-uchat-chto-nuzhno-vstavat-kogda-igraet-gimn-mnogo-lyudej-sid.html
Нет этого поста у меня в ветке.
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Алексей Белоус
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Ответ Rodgeras
А где пост про со словами Сергея Широкова, что казахи не встали на гимн России? К нас цензуры нет
https://www.sports.ru/hockey/1114507829-s-detstva-uchat-chto-nuzhno-vstavat-kogda-igraet-gimn-mnogo-lyudej-sid.html
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Rodgeras
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А где пост про со словами Сергея Широкова, что казахи не встали на гимн России? К нас цензуры нет
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Руслан Зимаков
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Достать ножи и в правду топовый
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