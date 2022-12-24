Марат Хуснутдинов: «Я настоящий фанат кино! Самые классные фильмы, которые я смотрел, – «Интерстеллар», «Достать ножи» и «Джентльмены»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов назвал свои любимые фильмы.

– Что помогает отвлечься от хоккея, когда это необходимо? Музыка, кино, хобби?

– Кино, я настоящий фанат кино! Люблю смотреть самые разные фильмы, вне зависимости от жанра. И фэнтези, и детективы, и комедии, и ужасы.

Если говорить о самых классных фильмах, которые я смотрел, то назову топ-3: «Интерстеллар», «Достать ножи» и «Джентльмены», – сказал Хуснутдинов.