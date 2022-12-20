Гатиятулин о 3:2 с «Сибирью»: «Хороший настрой и самоотдача, важная победа «Трактора»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Сибирью» (3:2).

«Задача была победить, и мы ее выполнили. Неплохо провели первый период. Нахватали ненужных удалений, но хорошо спецбригады сыграли.

Во втором периоде ребята выполняли то, что просили. Если ошибки допускали, то Мыльников подчистил.

Третий период сыграли по счету. Немного прижались к воротам, стали отбрасываться и пропустили гол. Но в целом хороший настрой и самоотдача, важная победа.

Помогла пауза? По самоотдаче, в принципе, ни к кому из ребят нет претензий. Только по игровой дисциплине. Нужная пауза, дали ребятам возможность восстановиться, поработать над физической формой и тактическими действиями. Видно было и желание, соскучились по играм.

Проскуряков приболел, температура. Устименко уверенно играет в «Челмете», поэтому был бэкапом», – сказал .