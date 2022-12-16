«Это будет хреново». Трямкин о том, каким видит «Автомобилист» без легионеров

высказался о том, каким представляет « » без легионеров.

утвердило сокращение числа иностранных игроков в заявках российских клубов на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ с пяти до трех.

– Ужесточение лимита – это глупость?

– Ничего не могу сказать, это решение Минспорта, не моя компетенция. Есть люди, которые так посчитали.

– Но что бы делал «Автомобилист» без Да Косты, Мэйсека, Эберта?

– Да все ведь окажутся в равных условиях. Тут уже как жизнь сложится, так и будет. Как я могу представить «Автомобилист» без лидеров, без своих партнеров? Конечно, это будет хреново. Но у всех равные условия.

– Знаете хоть один пример, когда легионер помешал бы развитию молодого россиянина?

– Нет, не припомню. Если молодой игрок сильный, то его все равно будут подпускать к главной команде. Живого конкретного примера у меня нет, – сказал защитник клуба из Екатеринбурга.