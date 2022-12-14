Орлов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 2 броска, 4 хита и «+3» за 22:05
Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».
Защитник «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3), поразив ворота Петра Мразека дальним броском.
31-летний россиянин проводил второй матч после травмы, из-за которой пропустил больше месяца. На его счету 8 (1+7) очков в 15 играх сезона при полезности «+10».
Сегодня Орлов (22:05, 2:30 – в меньшинстве, полезность «+3») нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Комментарии