Юрзинов за сокращение лимита в КХЛ: «Решение не просто созрело, но где-то перезрело. Новых Ягров нет, а наша молодежь мощно заявляет о себе»

поддержал сокращение лимита на легионеров в КХЛ.

– Третий день хоккейная Россия обсуждает решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ с пяти игроков до трех. Многие ждут вашего комментария...

– Еще лет десять назад на заре КХЛ, возглавляя Правление МХЛ, предлагал поджать лимит до трех легионеров. В те годы у нас были сильные иностранцы, например, , тем не менее некоторые кандидатуры легионеров и тогда вызывали вопросы. Ну и самое главное то, что быстрая ставка на легионеров не всем помогала заниматься своими молодыми хоккеистами, воспитывать их, выстраивать свое будущее.

С тех пор ситуация изменилась в лучшую для нас сторону. Посмотрите сколько стадионов построено в России, сколько открыто академий, какое внимание многие школы уделяют своей молодежи. При этом качество легионеров в силу разных причин ушло вниз, новых Ягров не видим. Наоборот, со стороны иностранцев пошла волна контрактных отказов. Тогда как наша молодежь в этом сезоне очень мощно заявляет о себе.

Поэтому, на мой взгляд, решение о сокращении количества легионеров не просто созрело, но и где-то перезрело. Я его поддерживаю.

– В чем видите плюсы ужесточения лимита?

– Первое: каждый клуб КХЛ обратит дополнительное внимание на подготовку своей молодежи, на работу вертикали МХЛ – – КХЛ, пойдет соревнование этих вертикалей, тогда как временно прикрыться легионерами больше не получится.

Второе: улучшится качество игрового времени для российских хоккеистов, они будут больше выходить на лед в решающих ситуациях, в большинстве, в меньшинстве, в концовках матчей, что обеспечит прогресс нашей хоккейной школы.

Третье: увеличится конкуренция за места во всех сборных России – от молодежной до первой, тренерский выбор станет более сложным и интересным.

Возможно, что на какие-то недели или месяцы чемпионат КХЛ за счет дополнительного вливания молодежи станет чуть менее конкурентным. Но это дело очень короткого времени, далее получим качественный рывок всего национального хоккея.

Поэтому уверен в том, что стратегически было принято верное решение, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Мозякин о лимите в КХЛ: «Если разрешат только 3 иностранцев – не значит, что будет молодежный бум»