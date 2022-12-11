Летанг провел первый матч через 12 дней после инсульта: 7 хитов, 3 блока и 2 потери за 22:14 с «Баффало»
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провел первый матч через 12 дней после инсульта.
35-летний игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:1).
Он провел на льду 22 минуты 14 секунд (максимальное время в команде, 0:52 – в большинстве, 1:14 – в меньшинстве, «0»).
Применил 7 силовых приемов (больше всех в команде), сделал 3 блока, допустил 2 потери и получил 2 минуты штрафа.
Летанг перенес второй инсульт 12 дней назад. В первый раз (в 2014 году) он пропустил 2 месяца.
Летанг о карьере: «Инсульт – страшное слово, но хоккей – моя страсть. Если опасности не будет, то я продолжу играть»
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