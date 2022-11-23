Сергачев о России: «Когда приезжаю, перезагружаюсь и сразу расслабляюсь. Красивая природа, чистый воздух, особое ощущение, что ты дома»

рассказал, что расслабляется, когда возвращается в Россию.

– Вы уехали в Канаду в юном возрасте. Какой была психологическая установка? Была ли уверенность в себе с самого начала?

– Наверное, уверенность все-таки была, потому что на тот момент я был лучшим защитником в России и понимал, что это шанс пробиться в . Но сначала, конечно, было тяжеловато, потому что я не знал языка и не понимал, как все работает. Со временем начал осознавать, что могу чего-то добиться. Все ходили в школу в Канаде, а я в это время учился заочно в колледже в России и у меня было больше времени. Я приходил на арену, катался с тренером и тем самым изучал английский, тренировался больше, чем остальные. В тот период я только тренировался и играл и во многом поэтому в первый год стал лучшим защитником.

– По каким вещам скучали больше всего – еда, книги, фильмы, музыка, природа?

– Скучал больше не по вещам, а по людям – родителям, друзьям. И, естественно, по природе. Когда приезжаю в Россию, перезагружаюсь и сразу расслабляюсь. Красивая природа, чистый воздух, особое ощущение, что ты дома.

А потом возвращаюсь в Штаты и все – голова только в работе, – сказал защитник .