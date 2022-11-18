Беннетт о 4:6 с «Далласом»: «Ужасный 1-й период. «Флориду» переиграли, Бобровского мы оставили без поддержки»

считает, что не помогла Сергею Бобровскому в матче с .

«Пантерс» уступили «Старс» (4:6) в регулярном чемпионате . После первого периода счет был 0:4. отразил 7 бросков из 11 и был заменен.

«Не думаю, что в первом периоде было что-нибудь хорошее. Нас полностью переиграли, мы оставили Бобровского без всякой поддержки.

Это неприятно, потому что он нас выручал. Ужасный первый период. В этой лиге очень трудно отыграть дефицит в 4 шайбы», – сказал Беннетт.