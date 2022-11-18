Беннетт о 4:6 с «Далласом»: «Ужасный 1-й период. «Флориду» переиграли, Бобровского мы оставили без поддержки»
Сэм Беннетт считает, что «Флорида» не помогла Сергею Бобровскому в матче с «Далласом».
«Пантерс» уступили «Старс» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. После первого периода счет был 0:4. Сергей Бобровский отразил 7 бросков из 11 и был заменен.
«Не думаю, что в первом периоде было что-нибудь хорошее. Нас полностью переиграли, мы оставили Бобровского без всякой поддержки.
Это неприятно, потому что он нас выручал. Ужасный первый период. В этой лиге очень трудно отыграть дефицит в 4 шайбы», – сказал Беннетт.
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