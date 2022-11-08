Хмелевски о «Салавате»: «У нас новая команда, за первые три матча чемпионами не становятся. Чемпионы делаются, когда проходишь через трудные времена»

высказался об игре за .

– «Салават Юлаев » тренирует – известный в прошлом нападающий ряда клубов НХЛ. Следили ли вы за его игрой, когда были маленьким? Расскажите, как вам работается с ним?

– Я смотрел матчи с его участием, когда он уже играл за «Вашингтон». У них тогда собралась русская бригада: он, Александр Семин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Семен Варламов. Это был единственный момент, когда я видел его игру.

Виктор Николаевич – солидный тренер, который хочет, чтобы все игроки работали сильно, на сто процентов и играли друг за друга. Он все время думает о команде. Знает, как с тобой разговаривать и чувствует игроков. В какие моменты нужно быть пожестче, а когда нужно просто поговорить. Это мне нравится! Я очень доволен тем, что играю под его руководством, для меня очень престижно играть за него.

– Что, на ваш взгляд, не получалось у «Салавата Юлаева» на старте сезона?

– Просто у нас новая команда. Нужно было время. Понятно, что все хотят сразу результат, но извините меня, за первые три матча чемпионами не становятся. Чемпионы делаются, когда проходишь через трудные времена, когда тяжело.

Ребята вместе собираются и узнают, как нужно лучше все делать. Мы это поняли после домашнего поражения от «Ак Барса». Начали играть намного лучше и поняли, что у нас есть.

– Насколько сильно на ту же реализацию большинства повлияла травма , который выделяется своим нестандартным мышлением на площадке?

– Конечно, он такой игрок, который может хорошо помочь на большинстве. В каждой команде случаются травмы. Необходимо, чтобы другие игроки, которые выходят на позиции травмированных ребят, находили верные пути, как помочь команде.

Многие игроки «Салавата Юлаева» могут выходить на большинство. Все зависит от каждого. Если ты будешь играть уверенно, то будешь забивать шайбы.