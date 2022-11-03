Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал «Локомотива» и почтили память погибших в авиакатастрофе

Игроки и тренеры «Металлурга» посетили мемориал .

Члены магнитогорского клуба почтили память команды, погибшей в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем. Инцидент произошел 7 сентября 2011 года. 43 из 45 человек, находившихся на борту, погибли на месте, а хоккеист Александр Галимов скончался в больнице от полученных травм.

«Навсегда в наших сердцах.

Тренеры, игроки и персонал хоккейного клуба посетили мемориал «Локомотива» и почтили память команды, трагически погибшей 11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем», – говорится в сообщении клуба.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Металлургом» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

Фото: https://t.me/metallurgmgn