О’Райлли о новом контракте с «Сент-Луисом»: «Мы начали диалог, но никакой спешки нет. Впереди много времени, я не волнуюсь»

сказал, что переговоры о новом контракте с идут без спешки.

31-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Новый сезон станет последним по его контракту с кэпхитом 7,5 миллиона долларов.

«У нас хорошая команда, появилось несколько новых лиц. Так что основное внимание сейчас сосредоточено на подготовке к сезону.

Да, мы начали диалог. Но никакой спешки нет. У нас впереди много времени, поэтому я не волнуюсь.

Уверен, что и генеральный менеджер Даг Армстронг тоже не беспокоится. Думаю, что по ходу дела все решится само собой.

Если бы я был помоложе, это было бы более серьезной проблемой, наверное. Сейчас я понимаю свое положение.

Какой-то срочности нет. Надеюсь, мы найдем способ все решить. Я вполне доволен тем, что сейчас сосредоточен на сезоне», – сказал капитан «Блюз».