Вудкрофт про 0:1 с «Локомотивом»: «Разочарован результатом. «Динамо» играло хорошо»
Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:1).
– Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи.
– Как себя чувствует Роман Горбунов? Он принял на себя шайбу в третьем периоде.
– Роман в порядке. Он пропустил буквально пару смен, после чего вернулся в игру. Горбунов – крепкий парень, который в очередной раз показал свою готовность самоотверженно блокировать броски и отдаваться полностью игре.
– Стоит ли ждать возвращения в состав Павла Варфоломеева уже в следующей встрече?
– У Варфоломеева было заболевание. На данный момент он усердно трудится, чтобы вернуться в игру. Паша работает над собой, над своим физическим состоянием. Надеемся, что в следующем матче он сможет помочь команде на льду.
– Раньше игрового времени было больше у лидеров, но меньше у четвертого звена. Сейчас эти цифры подравнялись. Почему решили сделать четыре равные пятерки?
– Обычно в матчах бывает много удалений, поэтому это сказывается на игровом времени хоккеистов, в частности много играют парни из спецбригады. В матче с «Локомотивом» было мало штрафа, отсюда такой результат. К тому же четвертая пятерка хорошо себя проявляла и заслужила такой «айстайм».
– Несмотря на минимальное поражение, сработала ли ваша тактика с «Локомотивом»?
– Сложно сказать. Еще только предстоит анализировать эту игру, – сказал Крэйг Вудкрофт.
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