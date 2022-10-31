Вудкрофт про 0:1 с «Локомотивом»: «Разочарован результатом. «Динамо» играло хорошо»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (0:1).

– Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи.

– Как себя чувствует ? Он принял на себя шайбу в третьем периоде.

– Роман в порядке. Он пропустил буквально пару смен, после чего вернулся в игру. Горбунов – крепкий парень, который в очередной раз показал свою готовность самоотверженно блокировать броски и отдаваться полностью игре.

– Стоит ли ждать возвращения в состав Павла Варфоломеева уже в следующей встрече?

– У Варфоломеева было заболевание. На данный момент он усердно трудится, чтобы вернуться в игру. Паша работает над собой, над своим физическим состоянием. Надеемся, что в следующем матче он сможет помочь команде на льду.

– Раньше игрового времени было больше у лидеров, но меньше у четвертого звена. Сейчас эти цифры подравнялись. Почему решили сделать четыре равные пятерки?

– Обычно в матчах бывает много удалений, поэтому это сказывается на игровом времени хоккеистов, в частности много играют парни из спецбригады. В матче с «Локомотивом» было мало штрафа, отсюда такой результат. К тому же четвертая пятерка хорошо себя проявляла и заслужила такой «айстайм».

– Несмотря на минимальное поражение, сработала ли ваша тактика с «Локомотивом»?

– Сложно сказать. Еще только предстоит анализировать эту игру, – сказал .