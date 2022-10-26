Дадонов не набрал очков в 7 матчах сезона за «Монреаль». У него 8 бросков и «минус 3» при 13:42 в среднем на льду
Евгений Дадонов не набрал очков в 7 матчах сезона за «Монреаль».
33-летний россиянин не отметился результативными действиями в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
На этом отрезке у форварда 8 бросков в створ при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 13:42.
В сегодняшнем матче с «Миннесотой» (1:3) игрок провел на льду 12 минут 37 секунд (1:44 – в меньшинстве, полезность «0»). У него 2 броска в створ и 1 потеря.
Дадонов стал игроком «Канадиенс» в межсезонье в результате обмена из «Вегаса». У него идет последний год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.
Комментарии