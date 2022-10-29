Малкин сделал передачу в матче с «Ванкувером». У него 4+4 в 8 играх сезона
Евгений Малкин сделал передачу в матче с «Ванкувером».
Россиянин принял участие в единственной шайбе «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэнакс» (1:5).
Сегодня форвард (21:11, 5:44 – в большинстве, «минус 1» по полезности) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю шайбы и выиграл 50% вбрасываний (5 из 10).
В конце первого периода получил малый штраф, который канадский клуб реализовал в начале второго игрового отрезка.
В 8 матчах сезона на счету Малкина 8 (4+4) очков при полезности «+1».
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