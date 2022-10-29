Малкин сделал передачу в матче с «Ванкувером». У него 4+4 в 8 играх сезона

сделал передачу в матче с .

Россиянин принял участие в единственной шайбе в матче регулярного чемпионата против «Кэнакс» (1:5).

Сегодня форвард (21:11, 5:44 – в большинстве, «минус 1» по полезности) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю шайбы и выиграл 50% вбрасываний (5 из 10).

В конце первого периода получил малый штраф, который канадский клуб реализовал в начале второго игрового отрезка.

В 8 матчах сезона на счету Малкина 8 (4+4) очков при полезности «+1».