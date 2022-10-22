Кагарлицкий о поражении от «Салавата»: «Нельзя так начинать первый период. «Ак Барс» его провалил, тяжело было выбираться»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий поделился мыслями после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3).

− Сегодня, наверное, мы были другими, нельзя так начинать первый период. Мы его провалили, тяжело было выбираться, но ребята старались, бились.

Если брать игру в целом, то движение было неплохое, много создавали моментов, но не реализовали, поэтому проиграли.

− Не первый матч сложности с реализацией. В чем проблема?

− Да, где-то 20-й матч уже. Не знаю, в чем проблема. Знали бы – давно исправили. Где-то не хватает уверенности.

Много общаемся, тренеры объясняют, как можно исправить ситуацию. У нас с ними идёт тесный диалог. Работаем, никто рук не опускает.

− Уныния нет?

− Нет, все ребята заряжены, пошли дальше работать в зал. Впереди много игр, с Уфой через один матч встреча, готовимся дальше.

− Сегодня первый аншлаг в сезоне, атмосфера была особенной?

− Огромные слова благодарности болельщикам, живой стадион был, здорово поддерживали. Мы подвели, но еще раз хочу их поблагодарить за такую поддержку, – сказал нападающий «Ак Барса».

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