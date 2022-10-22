Кагарлицкий о поражении от «Салавата»: «Нельзя так начинать первый период. «Ак Барс» его провалил, тяжело было выбираться»

поделился мыслями после поражения от (2:3).

− Сегодня, наверное, мы были другими, нельзя так начинать первый период. Мы его провалили, тяжело было выбираться, но ребята старались, бились.

Если брать игру в целом, то движение было неплохое, много создавали моментов, но не реализовали, поэтому проиграли.

− Не первый матч сложности с реализацией. В чем проблема?

− Да, где-то 20-й матч уже. Не знаю, в чем проблема. Знали бы – давно исправили. Где-то не хватает уверенности.

Много общаемся, тренеры объясняют, как можно исправить ситуацию. У нас с ними идёт тесный диалог. Работаем, никто рук не опускает.

− Уныния нет?

− Нет, все ребята заряжены, пошли дальше работать в зал. Впереди много игр, с Уфой через один матч встреча, готовимся дальше.

− Сегодня первый аншлаг в сезоне, атмосфера была особенной?

− Огромные слова благодарности болельщикам, живой стадион был, здорово поддерживали. Мы подвели, но еще раз хочу их поблагодарить за такую поддержку, – сказал нападающий .