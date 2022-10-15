Икин перешел в швейцарский клуб «Лангнау», Виктор Раск – во «Фрибур», Паник – в «Лозанну»

перешел в , Виктор Раск – во «Фрибур», Рихард Паник – в «Лозанну».

Швейцарские клубы объявили о переходах игроков с опытом выступлений в НХЛ.

Состав «Лангнау» пополнил 31-летний канадский форвард Коди Икин, не прошедший просмотр в «Калгари». Он провел 701 матч в НХЛ и набрал 256 (110+146) очков. В 50 матчах Кубка Стэнли добавил еще 19 (8+11) баллов.

«Фрибур» подписал 29-летнего шведского форварда Виктора Раска, в минувшем сезоне игравшего за «Миннесоту» и . У него 506 матчей в лиге и 223 (89+134) очка.

Состав «Лозанны» пополнил 31-летний словацкий форвард , в прошлом сезоне выигравший Кубок Колдера с . В НХЛ у него 521 матч и 195 (88+107) очков. В Кубке Стэнли – 20 игр и 5 (1+4) баллов.