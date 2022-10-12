Заварухин об «Автомобилисте»: «12 человек травмированных, они в список не влезают. Надо еще раз батюшку в раздевалку пригласить»
Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о травмированных игроках.
«У нас игрок ломает ребро, а потом ему делают операцию. Другому шайба попадет в руку, третьему шайба ломает палец при непонятном выбросе соперника. Наверное, надо еще раз батюшку в раздевалку пригласить.
Я первый раз в жизни такое вижу, чтобы у игрока было ребро травмировано, а ему еще операцию делают. У нас 12 человек травмированных, они в список не влезают», – сказал Николай Заварухин после матча с «Торпедо» (4:1).
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