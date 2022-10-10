Первый номер драфта-2022 Слафковски попал в основной состав «Монреаля» после тренировочного лагеря

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ Джордан Харрис Кайден Гуле Юрай Слафковски Хоккей

Первый номер драфта НХЛ-2022 начнет сезон в «Монреале».

18-летний нападающий Юрай Слафковски включен в основной состав команды по итогам тренировочного лагеря.

Также в состав, который готовится к старту регулярного чемпионата НХЛ, попали 20-летний защитник Кайден Гуле и 22-летний игрок обороны Джордан Харрис.

«Канадиенс» проведут первый матч чемпионата против «Торонто» в ночь с 12 на 13 октября.

Генменеджер «Монреаля» о Слафковски: «Сейчас он не очень впечатляет. Сделаем то, что считаем правильным для его карьеры»

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