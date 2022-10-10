Первый номер драфта-2022 Слафковски попал в основной состав «Монреаля» после тренировочного лагеря

Первый номер драфта НХЛ-2022 начнет сезон в .

18-летний нападающий включен в основной состав команды по итогам тренировочного лагеря.

Также в состав, который готовится к старту регулярного чемпионата НХЛ, попали 20-летний защитник Кайден Гуле и 22-летний игрок обороны Джордан Харрис.

«Канадиенс» проведут первый матч чемпионата против «Торонто» в ночь с 12 на 13 октября.

Генменеджер «Монреаля» о Слафковски: «Сейчас он не очень впечатляет. Сделаем то, что считаем правильным для его карьеры»