Айэленд о Перевалове: «У него есть все данные, чтобы играть в КХЛ. Мы доверяем ему»

Грег Айэленд прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

«Понравилась настойчивость ребят. Первый период был не очень хороший, мы дали сопернику достаточно много возможностей. Но по ходу матча мы прибавляли, налаживались моменты, над которыми мы работали.

Понравилось, как работали защитники, как команда действовала в средней сезоне. Постепенно выстраивается система, которой мы ходим добиться. Мы смогли воспользоваться моментами в большинстве, что и принесло нам результат.

Хочу отметить игру Джарасика, он очень хорошо поработал. Были опасные моменты, но он справился. Отдельно хочу выделить поддержку болельщиков на трибунах – их пока не так много, как хотелось бы, но они создали хорошую энергетику.

По сравнению с прошлым матчем против «Трактора» у нас были некоторые изменения. То там, то здесь – они небольшие, но они внесли свою лепту.

Почему в воротах играл не Смит? Он чувствует небольшое недомогание, поэтому дали себя проявить Джарасику. По силам ли нам побороться за попадание в плей-офф? Об этом рано говорить. Мы фокусируемся на задачах, которые стоят прямо перед нами. Надо бороться в каждом матче и такими шагами двигаться к цели. Надо, чтобы все были здоровы, дисциплинированы и старались забивать больше.

Есть ли у Перевалова шанс для роста? Мы доверяем ему, он получает немало игрового времени в свои 18 лет. Он хорошо воспользовался своим шансом, когда у нас было много травм. У него есть все данные, чтобы играть в , – сказал главный тренер .