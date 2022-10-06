Лямкин о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барс» будет лезть к воротам, провоцировать их на ошибки, грубость»
Никита Лямкин поделился мыслями в преддверии матча против «Автомобилиста».
Игра состоится сегодня, 6 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– С каким настроением команда подходит ко второму домашнему матчу против «Автомобилиста»?
– Выходим на лед только за победой. Проиграли в прошлом матче, хорошо, что есть шанс взять реванш.
– В каких компонентах нужно прибавлять?
– Надо играть, думая головой. Самое главное – не допускать глупых ошибок. Если реализовывать свои моменты, все у нас будет хорошо.
– Как вынудить соперников ошибаться и чаще получать удаления?
– Будем лезть к воротам, провоцировать их на ошибки, грубость. Но не стоит отвечать им взаимностью, – сказал защитник «Ак Барса».
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