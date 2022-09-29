Актер фильма «Лед-2» Лавыгин о сыне: «Хоккей занимал все его мысли одно время. Дома даже маленькие ворота и клюшки есть»

Сергей Лавыгин, сыгравший тренера в фильме «Лед-2», рассказал об увлечении сына хоккеем.

– Ваш сын занимается хоккеем. Насколько это для вас непросто, как для родителя? Выходите ли вместе на лед потренироваться? Видел ли он вас на экране в роли хоккейного тренера?

– Да, Федя посмотрел фильм «Лед-2», не отрываясь от экрана. Одно время хоккей занимал все его мысли. Тренировки три раза в неделю, походы на хоккейные матчи… У нас дома даже маленькие ворота и клюшки есть.

Мы думали: все, точно будет хоккеистом. Но сейчас хоккей ушел на второй план, а на первый вышел футбол, так что клюшку и шайбу сменил мяч. Что будет дальше – посмотрим, – сказал Лавыгин, также известный по сериалу «Кухня».