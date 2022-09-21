Айэленд о победе «Куньлуня» над ЦСКА: «Непросто обыграть такого соперника. В овертайме планировали снять вратаря, но подоспел Лесли»

Тренер Грег Айэленд доволен победой команды над .

Китайский клуб обыграл армейцев (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Здорово побеждать такую сильную и именитую команду, как ЦСКА. Ребята старались, соперник сильно давил, особенно, в начале первого периода. Очень помогло, что в концовке ЦСКА начал удаляться, это придало нам уверенности, мы побежали вперед.

На скамейке обсуждали возможность овертайма, планировали снять вратаря и поиграть 4 на 3. Но подоспел Зак Лесли, здорово бросил по воротам, он во многом наш герой сегодня. Непросто обыграть такого соперника, ЦСКА – не просто так чемпионы.

Мы поработали над теми моментами, над которыми хотели – это владение шайбой, игра в атаке. Эта победа дала нам возможность еще больше сплотиться, мы все еще растем как команда. В этом матче у нас получилось все, что мы хотели.

Брэндон Йип в последних матчах играл с небольшим повреждением, мы решили дать ему возможность подлечиться. Предотвратить травму будет лучшим вариантом. Его и Клиффа Пу не хватает в составе, они оказывают серьезное влияние на игру команды», – сказал Айэленд.