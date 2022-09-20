Заварухин о матче с «Барысом»: «Автомобилист» сделал 36 бросков, но они оказались легкими для голкипера. Не хватило игрока под воротами»

высказался после поражения от со счетом 0:2.

– Наверное, плохое начало было, эти два гола пропустили.

Начали спасать игру. Были неплохие шансы, сделали 36 бросков, 22 заблокировали игроки «Барыса», нужно отдать им должное. Здорово сыграл вратарь соперника.

Не хватило игрока под воротами, который закроет ему прямые броски. Они оказались легкие для вратаря. Без голов не выиграть матч.

– Как вошел в состав бывший игрок «Барыса» ?

– Мы его подписывали, надеялись, что он будет лидером команды, он это показывает, показывает хорошую игру. Дальше посмотрим, много матчей впереди, – сказал главный тренер .