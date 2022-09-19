Кросби о том, что он был в топ-10 самых пьяных на вечеринке Маккиннона в честь Кубка Стэнли: «Нет. Как минимум в топ-5»

Сидни Кросби рассказал о вечеринке Нэтана Маккиннона в честь победы в Кубке Стэнли-2022.
«Колорадо» выиграл трофей, обыграв «Тампу» в шести матчах финальной серии плей-офф (4-2).
– Маккиннон сказал, что ты не был самым пьяным, но был в топ-10.
– Топ-10? Нет...
Я бы сказал как минимум в топ-5. Он ушел на 2 часа раньше меня, – сказал капитан «Питтсбурга».
Маккиннон считает Кросби своим наставником и лучшим другом. Они родились в городе Коул-Харбор в канадской провинции Новая Шотландия и до сих пор там вместе готовятся к сезону в летние периоды.
Маккиннон о Кросби: «Я был на двух его вечеринках, так что он мой должник. Лучше бы ему прийти»