Андрей Коваленко о судьях игры «Нефтехимик» – «Торпедо»: «Центральный матч дня – и такое судейство! Был пропущен не только грубый фол на Николае»

раскритиковал судейство матча «Нефтехимик» – (2:3).

– С третьего периода ваш сын, форвард первого звена «Торпедо» не играл – после удара клюшкой в лицо, что явно отразилось на действиях команды. Насколько серьезна травма?

– Да, тренеры были вынуждены снять Николая с игры. Пообщались с ним по телефону уже после матча, когда он был в автобусе. Он очень хочет сыграть в ближайшем и принципиальном матче с «Ак Барсом». Надеюсь, сможет.

– Болельщики обсуждали, какой штраф должны были дать арбитры за этот удар наотмашь – 2+2 или 5+20?

– Здесь я – человек заинтересованный, поэтому не хотел бы давать публичных оценок. Меня удивило другое: центральный матч дня, трансляция на – и такое судейство! Там был пропущен не только грубый фол на Николае, но и еще несколько явных нарушений – в обе стороны.

И все это в прямом эфире, когда телевизионщики много раз повторяли каждый сомнительный эпизод. Комментатор Сергей Гимаев-младший – большой дипломат, он не любит ругать судейство, но здесь ему, как профессионалу, было трудно избежать критики.

Самое интересное, что эта игра не была сверхсложной для судейства. «Торпедо» играет на контроле шайбы, комбинационно, за 60 минут на его счету лишь девять силовых приемов – в отличие от «Нефтехимика» с его 22 приемами.

– Тогда в чем причина такого арбитража?

– Я так понял, что матч обслуживали молодые судьи, только начинающие карьеру и пока набивающие шишки. Так что тут вопрос не столько к ним, сколько к людям, которые назначают арбитров на главный матч дня. Наверное, не все изначально были готовы к тому, что поединок из Нижнекамска станет центральным, – сказал олимпийский чемпион.