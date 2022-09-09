Игорь Ларионов высказался о результативной игре «Торпедо» на старте сезона.

Нижегородцы одержали 2 победы в 3 матчах при разнице шайб 17:9.

– 17 заброшенных шайб за три стартовых матча - это, наверное, лучший результат «Торпедо» за последние годы. Но в каждом из матчей массу моментов создают соперники. «Автомобилист», например, имел пять выходов «2 в 1» и «1 в 0» за два периода…

– Ну, как без этого. Не было бы таких выходов – не было бы интриги (улыбается). Конечно, хочется, чтобы игра была без провалов.

Мы можем построить «автобус»… Но, считаю, что закрывать ребят «крышкой», не давать им творить – это неправильно.

За долей большого риска часто идет большое вознаграждение… А над нашими ошибками мы постоянно работаем, – сказал главный тренер «Торпедо» после игры с «Автомобилистом» (7:3).