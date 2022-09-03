Каменев об игре ЦСКА без вратаря в овертайме: «Все было спокойно. Если выходить с мандражом, то руки будут трястись»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о победе над «Нефтехимиком» (5:4).

– В раздевалке все ожидали, что в овертайме тренерский штаб снимет вратаря и выпустит четвертого полевого игрока. Сергей Викторович [Федоров] уже практиковал это в прошлом сезоне, задал такой тренд. Он не боится это делать – и это дает результат.

– Есть ли у нас мандраж при игре с пустыми воротами?

– Если выходить с мандражом, то руки будут трястись, и в таком случае лучше вообще не выходить на лед. Все было спокойно, мне понравилось.

«Нефтехимик» хорошо двигался, у них сразу шла шайба вперед, бежали к нашим воротам сломя голову. Мы разобрали их схему перед игрой, но по ходу встречи все равно пришлось адаптироваться.

Что касается моего гола, то хорошо отдал мне, и я с ходу бросил. Повезло, что попал в клюшку – и шайба срикошетила в ворота, – сказал автор гола в овертайме.

ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме, уступая 2:4 в 3-м периоде. Победный бросок – у Каменева