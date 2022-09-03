Гендиректор «Трактора» об Альмквисте: «После ухода Бэйлена и Пайлата не хватало атакующего защитника. Сильные стороны Адама – игра на синей линии, хороший пас»

Генеральный директор «Трактора» прокомментировал заключение контракта с Адамом Альмквистом.
«После ухода Ника Бэйлена и Лоуренса Пайлата команде не хватало атакующего защитника. Совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что именно Адам Альмквист должен занять в команде эту позицию.
Сильные стороны Адама – это игра на синей линии, хороший пас и игра в большинстве. Он имеет большой опыт игры как в КХЛ, так и в ведущих европейских лигах.
Немаловажно, что Альмквист исключительно командный игрок, способный создавать нужную атмосферу в раздевалке. Рассчитываем, что уже на следующей неделе он присоединится к «Трактору», – сказал Иван Савин.