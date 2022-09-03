Альмквист подписал контракт с «Трактором» до конца сезона

Адам Альмквист перешел в «Трактор».
31-летний шведский защитник подписал контракт с челябинским клубом до конца сезона-2022/23.
В прошлом сезоне КХЛ хоккеист выступал за минское «Динамо». Альмквист записал на свой счет 26 (3+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата.
Также игрок представлял «Северсталь» и «Адмирал» в лиге.
В общей сложности Альмквист набрал 60 (11+49) очков в 149 матчах в КХЛ.
Ранее стало известно, что шведские хоккеисты, играющие в КХЛ, не будут вызываться в национальную сборную страны.