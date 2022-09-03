Альмквист подписал контракт с «Трактором» до конца сезона

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Адам Альмквист перешел в «Трактор».

31-летний шведский защитник подписал контракт с челябинским клубом до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне КХЛ хоккеист выступал за минское «Динамо». Альмквист записал на свой счет 26 (3+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата.

Также игрок представлял «Северсталь» и «Адмирал» в лиге.

В общей сложности Альмквист набрал 60 (11+49) очков в 149 матчах в КХЛ.

Ранее стало известно, что шведские хоккеисты, играющие в КХЛ, не будут вызываться в национальную сборную страны.

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