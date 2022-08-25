Ткачев о Кошечкине: «Вася – опытный вратарь, действует спокойно, уверенно. Где-то может сыграть нестандартно, что делает его одним из лучших»

Нападающий высказался об игре против Василия Кошечкина.

Челябинский клуб потерпел поражение от в Кубке губернатора Челябинской области (1:2 Б).

– Хорошая игра в исполнении обеих команд. Достаточно интенсивно все, не сказать, что это предсезонный турнир. Хорошие скорости и много моментов было. Много команды атаковали.

– Участие Михаила Рольгизера в вашем звене стало известно незадолго до матча. Сегодня он принял участие в вашем голе. Как нашли химию?

– Он подошел к Максу Шабанову перед матчем и спросил: что будем делать? Он ответил: просто играй в хоккей. Систему игры он знает. Он вышел заряженный. От нас требовалось выкладываться на полную. Мы действовали хорошо и креативно. Защитники сильно нам помогали в атаке. Были моменты, не реализовали, но это придет. Это лучше, чем отсутствие моментов.

– Как вам быть «дядькой» с такими молодыми партнерами?

– Все отлично. Ребята очень заряженные и голодные. Для них это хороший шанс проявить себя. Они хотят не только закрепиться в составе, но и забивать голы, решать исходы матчей. Это им по силам.

– Вы им подсказываете?

– Мы общаемся, у нас хорошие отношения между собой.

– Чувствуете, что ваши партнеры соответствуют уровню ?

– По сегодняшней игре – да. Они здорово действуют. Думаю, по сезону они будут набирать обороны.

– Тяжело действовать против такого опытного вратаря как ?

– Вася – опытный вратарь. Он действует спокойно, уверенно. Где-то может сыграть нестандартно, что делает его одним из лучших.

– Прониклись атмосферой южноуральского дерби?

– Чувствуется, в первую очередь, от болельщиков. Очень много людей приезжает и хочется их порадовать, – сказал Ткачев.