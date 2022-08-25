Ткачев о Кошечкине: «Вася – опытный вратарь, действует спокойно, уверенно. Где-то может сыграть нестандартно, что делает его одним из лучших»

Теги Металлург Мг Трактор Василий Кошечкин КХЛ Владимир Ткачев Кубок губернатора Челябинской области Хоккей

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев высказался об игре против Василия Кошечкина. 

Челябинский клуб потерпел поражение от «Металлурга» в Кубке губернатора Челябинской области (1:2 Б). 

– Хорошая игра в исполнении обеих команд. Достаточно интенсивно все, не сказать, что это предсезонный турнир. Хорошие скорости и много моментов было. Много команды атаковали.

– Участие Михаила Рольгизера в вашем звене стало известно незадолго до матча. Сегодня он принял участие в вашем голе. Как нашли химию?

– Он подошел к Максу Шабанову перед матчем и спросил: что будем делать? Он ответил: просто играй в хоккей. Систему игры он знает. Он вышел заряженный. От нас требовалось выкладываться на полную. Мы действовали хорошо и креативно. Защитники сильно нам помогали в атаке. Были моменты, не реализовали, но это придет. Это лучше, чем отсутствие моментов.

– Как вам быть «дядькой» с такими молодыми партнерами?

– Все отлично. Ребята очень заряженные и голодные. Для них это хороший шанс проявить себя. Они хотят не только закрепиться в составе, но и забивать голы, решать исходы матчей. Это им по силам.

– Вы им подсказываете?

– Мы общаемся, у нас хорошие отношения между собой.

– Чувствуете, что ваши партнеры соответствуют уровню КХЛ?

– По сегодняшней игре – да. Они здорово действуют. Думаю, по сезону они будут набирать обороны.

– Тяжело действовать против такого опытного вратаря как Василий Кошечкин?

– Вася – опытный вратарь. Он действует спокойно, уверенно. Где-то может сыграть нестандартно, что делает его одним из лучших.

– Прониклись атмосферой южноуральского дерби?

– Чувствуется, в первую очередь, от болельщиков. Очень много людей приезжает и хочется их порадовать, – сказал Ткачев.

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