Алексей Морозов: «Когда «Куньлунь» вернется в Китай, это будет большой рынок для популяризации нашего хоккея. Это увеличит нашу аудиторию»

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что возвращение в Китай увеличит аудиторию лиги.

– Какой смысл для КХЛ в существовании «Куньлуня»?

– После Олимпиады мы общались с китайскими коллегами. Они почувствовали, что уровень популярности хоккея в стране растет. Этот сезон «Куньлунь» вновь начнет в Мытищах. Они хотят вернуться в Китай. Когда они вернутся туда, это будет большой рынок для популяризации нашего хоккея. Это увеличит нашу аудиторию.

Говорить о конкурентоспособности не стоит. В последнем сезоне у них шла подготовка к Олимпиаде, наигрывали местных игроков. Сейчас клуб будет сосредоточен на результате, чтобы вернуться в Китай и сразу привлекать болельщиков на свои стадионы. После Олимпиады там остались хорошие арены.

Мы видим, что «Куньлунь» привлекает иностранных игроков. Давайте посмотрим, как команда начнет сезон. Мы надеемся, что клуб будет вести хорошую политику по привлечению иностранцев и покажет хороший уровень, – сказал Морозов.