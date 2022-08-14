Директор «Вегаса» по развитию игроков: «Томпсон уже показал, что может быть вратарем команды НХЛ на постоянной основе»

Директор «Вегаса» по развитию игроков высказался о перспективах вратаря Логана Томпсона.
25-летний канадец в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Голден Найтс» в НХЛ (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,68).
Недавно стало известно, что основной вратарь «рыцарей» Робин Ленер пропустит сезон из-за операции на бедре.
В обойме «Вегаса» есть еще Лоран Броссуа (тоже восстанавливается после операции) и Майк Хатчинсон.
«Очевидно, что это вопрос тренировочного лагеря и так далее. Но я думаю, что Томпсон уже показал всем нам, что он более чем способен быть вратарем команды НХЛ на постоянной основе», – сказал Уил Никол.
Варламов, Худобин и Гибсон – в числе вратарей, которые могут быть интересны «Вегасу» из-за пропуска сезона Ленером (The Score)