Директор «Вегаса» по развитию игроков: «Томпсон уже показал, что может быть вратарем команды НХЛ на постоянной основе»

Теги НХЛ Робин Ленер Вегас Майк Хатчинсон Лоран Броссуа Логан Томпсон Хоккей

Директор «Вегаса» по развитию игроков высказался о перспективах вратаря Логана Томпсона. 

25-летний канадец в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Голден Найтс» в НХЛ (91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,68). 

Недавно стало известно, что основной вратарь «рыцарей» Робин Ленер пропустит сезон из-за операции на бедре. 

В обойме «Вегаса» есть еще Лоран Броссуа (тоже восстанавливается после операции) и Майк Хатчинсон

«Очевидно, что это вопрос тренировочного лагеря и так далее. Но я думаю, что Томпсон уже показал всем нам, что он более чем способен быть вратарем команды НХЛ на постоянной основе», – сказал Уил Никол. 

Варламов, Худобин и Гибсон – в числе вратарей, которые могут быть интересны «Вегасу» из-за пропуска сезона Ленером (The Score)

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