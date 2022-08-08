Тимкин о передаче опыта молодежи: «Показываем, как себя вести в быту, подходить к работе. И меня так же воспитывали»

рассказал, как проходит процесс воспитания молодых игроков.

– Вы говорили, что вас видят в роли хоккеиста, который передает опыт молодежи на льду и в раздевалке, помогает молодым прогрессировать. Как именно вы это делаете?

– Это жизненный опыт. Потихоньку работаем, показываем примером, как в быту, допустим, себя вести. Они должны сами набираться у нас опыта. Не говорится, что я один такой. У нас достаточно опытных игроков. В тренировочном процессе показываем, как подходить к работе. Они же видят, что кто постарше, те работают в зале дополнительно, что-то еще делают. И тоже берут с этого пример.

– Чаще они сами приходят за советами или вы их даете?

– Все в процессе работы происходит. Так во всех, наверное, клубах. И меня так же воспитывали. И Трощинский, и Данила Марков, и Саша Свитов, и Дмитрий Рябыкин, и Юрий Панов – это если Омск брать. Тогда все абсолютно также было.

Это опыт в порядочности. Что не имеешь права никуда опаздывать, субординацию должен соблюдать. Дедовщины не было, субординация была, – сказал нападающий .