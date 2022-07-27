Депутат Милонов: «У России украли ЧМ-2023. Турнир в «стране шпрот» можно назвать «Вялая клюшка»

Виталий Милонов считает, что ЧМ-2023 по хоккею станет «разбойничьим съездом».

27 мая Конгресс ИИХФ утвердил новых хозяев ЧМ по хоккею 2023 – он состоится в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Изначально право проведения турнира получил Санкт-Петербург, но в этом году ИИХФ отозвала его.

Сборные России и Беларуси пропустят ЧМ-2023.

– Украли турнир у России, и поэтому он перестанет быть чемпионатом мира и станет разбойничьим съездом. Сама идея чемпионата мира подразумевает то, что атлеты из всех стран соревнуются за звание лучших. Ведь мир – это не только те страны, которые поддерживают этих утлых украинцев. Поэтому это будет чемпионат проамериканской коалиции, и зрители будут «вознаграждены» неинтересной игрой.

Пока прибалтийские команды с одного конца площадки до другого доедут, уже весь период пройдет. Ну что же, они сами себя наказали. Пандемия дала осложнение на мозг американцам, так что чемпионат мира тогда не проводился и сейчас не проходит.

Тот турнир, который они будут проводить в «стране шпрот», можно назвать «Вялая клюшка». Относиться к нему надо будет соответствующим образом.

– Вы уже говорили, что настоящие мужики все равно останутся с Россией.

– Наших парней надо поддержать и приглашать в Россию нормальные команды из разных стран. Настоящие спортсмены понимают, что в спорте выигрывают сильные и умные, а если ты прикрываешься политикой – значит ты слабак и трус. Кто не слабак, тот будет с Россией, а остальные – с «вялыми клюшками» в Латвии, – сказал депутат Госдумы.