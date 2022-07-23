Фетисов о словах Клока: «Чехи – главные провокаторы, даже нельзя сказать, что они боятся нас. Показушные высказывания»

отреагировал на слова чешского хоккеиста .

Экс-защитник «Нефтехимика», комментируя в интервью Sport.cz отстранение сборных России и Беларуси от ЧМ-2022, сказал: «Непонятно, как вели бы себя россияне и белорусы, если были бы допущены до чемпионата мира. Были бы они спокойны или устраивали бы провокации? Провокации не только в пределах площадки».

«Для определения уровня российских хоккеистов не нужно было ждать мнения какого-то чешского хоккеиста, которого мы знать не знаем.

Чехи всю жизнь являются главными провокаторами, чего стоят только такие высказывания в сторону России.

Даже нельзя сказать, что они боятся нас. Им просто сказали сверху так сказать – они и сказали. Показушные высказывания», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

При этом Клок добавил, что международный хоккей пострадал из-за отстранения России от чемпионата мира.

Экс-защитник «Нефтехимика» Клок: «О русских не могу сказать ни одного плохого слова. В СМИ существует давление на все, что связано с Россией»