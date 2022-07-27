высказался после перехода в «Динамо» из «Локомотива».

– Антон, добро пожаловать в «Динамо»! Какие впечатления после первого занятия?

– Спасибо! Все супер. Очень соскучился по командной работе, все-таки работать одному – совсем другое. Ребята приняли позитивно. Некоторых игроков знал до прихода, а сейчас буду ближе знакомиться. На адаптацию времени нет. Нужно работать.

– Как узнал о варианте с «Динамо» и как происходил переход?

– Важный момент, что неожиданно для себя я сменил агента, и новый представитель предложил мне вариант с «Динамо». Мы постепенно шли к этому переходу, решали разные юридические нюансы, сложности. Они, к сожалению, решались не так быстро, но главное – это то, что я тут и готовлюсь вместе с первой командой.

– Были ли другие варианты?

– Они были, но не такие конкретные, и поэтому не хотелось бы заострять на них внимание. Я в «Динамо», чему очень рад!

– Какие задачи ставишь лично для себя в новом коллективе?

– Главная задача – проявить себя и доказать, что я здесь не просто так и попал в команду не случайно. Ставлю перед собой максимальные цели. Попасть в состав, закрепиться и стремиться к тому, чтобы стать лидером.

– Ты сказал, что готовился индивидуально. Как себя чувствуешь сейчас?

– Я готов ко всему, что предложит тренерский штаб. Чувствую себя отлично, готов и к беговым занятиям, и тренировкам в зале, и к нагрузкам на льду. Тренировался в своем городе над всеми аспектами. Думаю, что проблем не будет, – сказал защитник.

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