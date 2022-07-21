Экс-тренер «Ак Барса» Горбенко о тактике: «От «Тампы» брали моменты, от «Бостона», «Вегаса». Нравится игра «Лайтнинг» в большинстве»

Игорь Горбенко рассказал, как тренеры «Ак Барса» изучали тактику клубов НХЛ.
– Какой способ большинства вам больше всего импонирует?
– Нравится, как в большинстве играет «Тампа», их постоянное давление на соперника.
Четыре игрока играют достаточно низко и с очень быстрыми передачами. Они постоянно подбирают шайбу и добивают ее в ворота.
В этом сезоне так играло московское «Динамо». Из российских клубов отмечу также «Авангард» и ЦСКА.
– Тренеры КХЛ признаются, что берут определенные тактические вещи из НХЛ. Делаете ли вы подобное?
– Да, особенно в плане тактики. Я, конечно, не буду раскрывать, что именно мы брали.
Но, например, от «Тампы» брали определенные моменты, от «Бостона», «Вегаса». Обращаем внимание на то, как в НХЛ играют стандартные игровые ситуации – например, вбрасывания, – сказал бывший тренер казанского клуба.
Горбенко в прошлом сезоне КХЛ работал в штабе Дмитрия Квартальнова и отвечал в «Ак Барсе» за игру в большинстве.