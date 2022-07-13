Лехконен продлил контракт с «Колорадо» на четыре года. Зарплата – 4,5 млн долларов

и договорились о новом контракте на 18 миллионов долларов.

27-летний нападающий продлил соглашение с клубом на четыре года и средней зарплатой 4,5 млн долларов.

Финский хоккеист в дедлайн перешел в «Эвеланш» из «Монреаля» по ходу минувшего чемпионата .

За «Эвс» Лехконен сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (6+3) очка. В победном для «Колорадо» плей-офф форвард записал на свой счет 14 (8+6) баллов в 20 матчах.

По предыдущему контракту кэпхит Лехконен составлял 2,3 млн долларов.

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