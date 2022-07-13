«Колорадо» продлил защитника Мэнсона на 4 года с кэпхитом 4,5 млн долларов

продлил защитника на 4 года и 18 млн долларов.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш», куда перешел на дедлайне из «Анахайма».

В 67 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Мэнсон набрал 16 (6+10) очков при 65 минутах штрафа, полезности «минус 11» и среднем времени на льду 18:58.

Он применил 179 силовых приемов и вошел в топ-50 самых хитующих игроков лиги.

В 20 матчах победного плей-офф набрал 8 (3+5) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 17:11.

Мэнсон занял 5-е место в команде по хитам (50), 4-е по блокам (25) и 8-е по перехватам (11).

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,1 млн долларов.

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