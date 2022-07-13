Трочек близок к переходу в «Рейнджерс». Он заменит Строума в центре 2-го звена (NY Post)

Форвард Винсент Трочек близок к переходу в .

Об этом сообщает NY Post.

Предположительно он заменит Райана Строума в центре второго звена команды, где будет играть с Артемием Панариным. Ранее он уже работал с главным тренером клуба из Нью-Йорка Жераром Галланом – они пересекались во «Флориде».

В минувшем сезоне он набрал 51 (21+30) очков в 81 матче регулярного чемпионата за «Каролину». В 14 матчах плей-офф добавил 10 (6+4) баллов.

В 555 матчах за карьеру в у Трочека 378 (150+278) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 16 (8+8) баллов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 4,75 млн долларов.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ