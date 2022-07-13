Трочек близок к переходу в «Рейнджерс». Он заменит Строума в центре 2-го звена (NY Post)

Теги возможные переходы Рейнджерс Каролина Жерар Галлан НХЛ Винсент Трочек Хоккей

Форвард Винсент Трочек близок к переходу в «Рейнджерс».

Об этом сообщает NY Post. 

Предположительно он заменит Райана Строума в центре второго звена команды, где будет играть с Артемием Панариным. Ранее он уже работал с главным тренером клуба из Нью-Йорка Жераром Галланом – они пересекались во «Флориде». 

В минувшем сезоне он набрал 51 (21+30) очков в 81 матче регулярного чемпионата за «Каролину». В 14 матчах плей-офф добавил 10 (6+4) баллов.

В 555 матчах за карьеру в НХЛ у Трочека 378 (150+278) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 16 (8+8) баллов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 4,75 млн долларов.

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