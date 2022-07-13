«Сиэтл» подпишет защитника Джастина Шульца на 2 года с кэпхитом 3 млн долларов. 

подпишет защитника на 2 года с кэпхитом 3 млн долларов.

В минувшем сезоне 32-летний игрок выступал за и набрал 23 (4+19) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 15», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:55.

В его активе 40 хитов и 87 блоков (6-е место в команде).

Всего в НХЛ Шульц провел 602 матча и набрал 264 (57+207) очков. В Кубке Стэнли – 67 игр и 31 (7+24) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы).

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4 млн долларов.

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