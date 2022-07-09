Ламорелло хочет сохранить Варламова в «Айлендерс». Его тандем с Сорокиным считается лучшим вариантом (Эндрю Гросс)

Теги Айлендерс Семен Варламов Лу Ламорелло НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Лу Ламорелло хочет, чтобы вратарь Семен Варламов остался в «Айлендерс».

Об этом сообщает журналист Newsday Эндрю Гросс. 

В клубе по-прежнему считают, что тандем Ильи Сорокина и Варламова – лучшее решение для команды. 

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» хотят обменять Варламова, чтобы найти Сорокину более дешевого сменщика. 

У 34-летнего россиянина остался один год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.

В минувшем сезоне НХЛ он провел 31 матч в регулярном чемпионате (91,1% отраженных бросков, 2,91 коэффициент надежности). 

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