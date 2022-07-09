Ламорелло хочет сохранить Варламова в «Айлендерс». Его тандем с Сорокиным считается лучшим вариантом (Эндрю Гросс)

Лу Ламорелло хочет, чтобы вратарь Семен Варламов остался в «Айлендерс».
Об этом сообщает журналист Newsday Эндрю Гросс.
В клубе по-прежнему считают, что тандем Ильи Сорокина и Варламова – лучшее решение для команды.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» хотят обменять Варламова, чтобы найти Сорокину более дешевого сменщика.
У 34-летнего россиянина остался один год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.
В минувшем сезоне НХЛ он провел 31 матч в регулярном чемпионате (91,1% отраженных бросков, 2,91 коэффициент надежности).