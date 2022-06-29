Байрэм из «Колорадо» набрал «+15» в плей-офф. Это 3-й результат в истории для защитников-новичков

Байрэм из набрал «+15» в плей-офф, это 3-й результат для защитников-новичков.

21-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Эвеланш».

Этот сезон стал для него вторым в НХЛ, но он соответствовал критериям новичка, так как в прошлом сезоне сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате.

В победном плей-офф Байрэм набрал 9 (0+9) очков в 20 матчах при полезности «+15» и среднем времени 19:21.

Это 3-й результат в истории для защитников-новичков. Лучше полезность была только у Кена Морроу («Айлендерс», 1981, «+20», ) и Майка Буснюка («Филадельфия», 1980, «+17», поражение в финале).

Показатель полезности в считается с розыгрыша Кубка Стэнли 1960 года.