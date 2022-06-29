Байрэм из «Колорадо» набрал «+15» в плей-офф. Это 3-й результат в истории для защитников-новичков

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Байрэм из «Колорадо» набрал «+15» в плей-офф, это 3-й результат для защитников-новичков.

21-летний защитник Боуэн Байрэм стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Эвеланш». 

Этот сезон стал для него вторым в НХЛ, но он соответствовал критериям новичка, так как в прошлом сезоне сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате. 

В победном плей-офф Байрэм набрал 9 (0+9) очков в 20 матчах при полезности «+15» и среднем времени 19:21. 

Это 3-й результат в истории для защитников-новичков. Лучше полезность была только у Кена Морроу («Айлендерс», 1981, «+20», Кубок Стэнли) и Майка Буснюка («Филадельфия», 1980, «+17», поражение в финале). 

Показатель полезности в НХЛ считается с розыгрыша Кубка Стэнли 1960 года. 

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