Жена Малкина об игре Василевского: «Тампа» завела себе кота, а «Колорадо» – нет. Хороший кот в плей-офф очень нужен»

Жена Евгения Малкина оценила игру вратаря в третьем матче серии с «Колорадо».

Российский голкипер «Тампы» отразил 37 из 39 бросков и помог команде выиграть со счетом 6:2.

«Просто «Тампа» завела себе кота, а «Колорадо» – нет. А хороший кот в плей-офф очень нужен.

В целом, при равном матче (к примеру, к концу 2-го периода 20/21 по броскам и 2:5 на табло) игру решал вратарь. Кюмпер вчера своей команде не помог, а опытный Василевский не подвел.

– – 2:6. Счет в серии – 2-1», – написала .

Добавим, что в Северной Америке Василевского называют Big Cat – большой кот.

«Тампа» вернулась к схемам из финала Востока, но помогло не это. «Колорадо» без фирменной энергетики – готовое блюдо для «молний»