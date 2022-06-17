Sports.ru ищет хоккейных авторов

Привет! Пришло время, когда хоккейному разделу нужна свежая кровь. Нам нужны новые авторы, которые встанут плечом к плечу с Никитой Петуховым и помогут нам сделать раздел лучше.

Вы тот, кто нам нужен, если:

• пишете без ошибок или почти без ошибок и знаете, где нужно ставить запятые;

• хорошо ориентируетесь в российском хоккее и НХЛ;

• понимаете письменный и разговорный английский, знаете ключевые американские хоккейные медиа;

• готовы оперативно собирать небольшие материалы о случившемся за ночь в НХЛ или за день в КХЛ;

• способны разобраться и объяснить те или иные события в хоккее (переход Радулова в Казань, проблемы с платежкой «Эдмонтона», выбор тренера в ЦСКА и так далее);

• знаете, кто такие Дени Савар, Вацлав Недомански и Виктор Коноваленко, и можете красочно рассказать об их жизни и карьере.

Если все это про вас, пишите на адрес belov@sports.ru с темой «хоккейный автор».

В письме нужно:

• рассказать о себе;

• привести примеры своих текстов (если был такой опыт);

• предложить несколько историй, которые случились за последнюю неделю и могли бы (или должны были бы) появиться на Sports.ru.

• приложить файл с текстом о любом из недавних матчей плей-офф НХЛ, но не позднее финалов конференций, в нашем формате (один из примеров – тут; видео добавлять не нужно).