Форвард «Рейнджерс» Строум готов сыграть в 4-м матче с «Тампой». Он получил травму в 3-й игре серии

готов сыграть в четвертом матче серии против .

Нападающий провел всего 07:22 на льду в третьей игре серии.

Он получил повреждение нижней части тела во втором периоде, когда его в спину клюшкой толкнул .

Строум вернулся, провел одну смену, после чего уже не выходил на площадку.

ожидает появление нападающего в четвертом матче: «Он должен быть в порядке завтра. Посмотрим, но он должен быть в порядке. Мы ожидаем, что он будет играть», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.

В 17 матчах нынешнего плей-офф на счету Строума 9 (2+7) баллов.