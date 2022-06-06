Форвард «Рейнджерс» Строум готов сыграть в 4-м матче с «Тампой». Он получил травму в 3-й игре серии

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Райан Строум готов сыграть в четвертом матче серии против «Тампы».

Нападающий «Рейнджерс» провел всего 07:22 на льду в третьей игре серии.

Он получил повреждение нижней части тела во втором периоде, когда его в спину клюшкой толкнул Ондржей Палат.

Строум вернулся, провел одну смену, после чего уже не выходил на площадку.

Жерар Галлан ожидает появление нападающего в четвертом матче: «Он должен быть в порядке завтра. Посмотрим, но он должен быть в порядке. Мы ожидаем, что он будет играть», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.

В 17 матчах нынешнего плей-офф на счету Строума 9 (2+7) баллов.

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