Карандин о судействе финала ЧМ по хоккею 2022: «Шведские арбитры вытягивали финнов за уши. Впервые за много лет скандал на таком уровне»

Юрий Карандин раскритиковал судейство в финале ЧМ по хоккею 2022.

В финальном матче сборная Финляндии обыграла Канаду (4:3 ОТ). Три шайбы из четырех финны забросили при игре в большинстве.

– Юрий Павлович, как оцените работу коллег на турнире в Хельсинки и Тампере?

– Разделил бы чемпионат мира на две неравные части: на финальный, а также полуфинальный матчи – и на все остальные.

– Интересно, почему?

– Финал все видели – впервые за много лет на таком уровне получили скандальное судейство. Шведские арбитры, начиная с третьего периода, вытягивали финнов за уши. Как, кстати, и в полуфинале с американцами, что, правда, почему-то не все заметили.

Если говорить об остальных матчах, то мне понравился арбитраж. Отлично отработали лайнсмены на вбрасываниях, они первыми вставали на точку, быстро и из правильной позиции вводили шайбу в игру, не устраивали хоккеистам нервотрепок и фальстартов.

Также понравилось, что главные арбитры боролись с проявлениями мелкого фола, дав возможность игрокам проявлять все свои технические качества. Жаль, что арбитры слишком часто – как и в КХЛ – обращались за помощью к видео. Но в плане хоккея турнир получился чистым, опять-таки за исключением двух финишных матчей.

– Для вас такой арбитраж на решающем отрезке стал сюрпризом?

– Откровенно говоря, напрягся уже в полуфинале Финляндия – США. Наверное, только профессионалы обратили внимание, что шведский дуэт Олунд и Норд, можно сказать, прорепетировал свою работу в финале именно в этой игре.

Во всяком случае в первом полуфинале шведы на старте каждого из трех периодов давали удаления американцам, причем два из них были реализованы и, по сути, сделали результат. Скандал не возник только потому, что финны в этом матче в основном вели в счете, и тонкая работа судей – 6:2 по штрафным минутам – не так бросалась в глаза.

Для меня показателем стало то, что шведскую бригаду не убрали, а, наоборот, назначили на финал. Поэтому на судейский скандал в решающем матче мы были обречены. Естественно, в том случае, если бы финнам потребовалась бы помощь со стороны. А она и потребовалась – канадцы вели после двух периодов, контролировали игру, – сказал бывший советский арбитр.