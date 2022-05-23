10-летний вратарь побил судей, пропустив 10-ю шайбу в матче на турнире в Свердловской области

10-летний вратарь побил судей на хоккейном турнире в Свердловской области.

Вратарь екатеринбургской ДЮСШ №19 Артемий Акшумов напал на судей во время матча на турнире «Ледокол».

Команда Акшумова ДЮСШ №19-Б за пять минут до конца основного времен проигрывала команде ДЮСШ №19-А со счетом 1:10.

После десятой пропущенной шайбы голкипер поставил подножку клюшкой нападающему соперника, за что судьи назначили штраф. Вратарь со злости начал бить клюшкой по каркасу ворот.

В следующем игровом эпизоде Акшумов ударил ловушкой нападающего другой команды, который упал на лед во время атаки. Судьи остановили игру и потребовали от вратаря покинуть площадку. Акшумов стал бить ловушкой арбитра, а затем ударил клюшкой по спине и голове другого судью.

ДЮСШ №19-Б проиграла все пять матчей на турнире с разницей шайб 7:62 и заняла последнее место.