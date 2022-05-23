Денис Костин про «Сибирь» и «Авангард»: «У сибирских городов появятся современные арены. КХЛ становится все более и более привлекательной лигой»

считает, что становится более привлекательной лигой.

Голкипер будет выступать за в следующем сезоне.

– Вы возвращаетесь в КХЛ спустя два с половиной года. Соскучились по лиге?

– А как же? Конечно! Это самый классный хоккей, который только может быть в России. Только позитив испытываю.

Все хоккеисты в нашей стране мечтают о том, чтобы играть против лучших игроков и добиваться результата. Так что я в предвкушении.

– Вы возвращаетесь в КХЛ, а – в Омск. Обведете красным выездной матч в родном городе?

– В любом случае игры с «Авангардом» будут особенными. Это мой родной город, там я начинал свою карьеру, клуб мне многое дал.

Но я не буду концентрироваться на том, что «Авангард» – принципиальный для меня соперник.

– Предвкушаете игру на новой арене? Вы живете в Омске, можете следить за стройкой в режиме реального времени.

– Недавно как раз проезжал мимо арены, масштабы поражают! Но, насколько я знаю, и в Новосибирске вот-вот достроится новая арена – не менее большая и красивая.

Это классно, что у двух сибирских городов появятся новые современные стадионы. КХЛ на глазах становится все более и более привлекательной лигой.

– Омич будет играть в Новосибирске. Такое случается не так уж часто. Сложно будет стать своим?

– Чтобы стать своим, нужно показывать хорошую игру, выигрывать матчи, а там уже все приложится, – сказал Костин.